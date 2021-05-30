Беременная Мария Горбань в костюме Dior устроила танцы в ресторане на открытом воздухе

В одной из последних публикаций личного профиля телевизионной жены Дмитрия Нагиева — Марии Горбань — появилась запись, в которой знаменитость отплясывала, несмотря на большой живот.

Напомним, артистка готовится к рождению второго ребенка. Мария воспитывает семилетнюю дочь Стефанию. Девочка появилась на свет через год после того, как в 2013 году актриса вышла замуж за осветителя Олега Филатова. Сейчас Горбань живет с мужем — оператором Кириллом Зоткиным.

Отметим, что живот Марии уже довольно большой. Но это не мешает артистке наслаждаться полной жизнью, в том числе вечеринками с друзьями.

Горбань продемонстрировала поклонникам, как она владеет своим телом. Мария на деревянной площадке ресторана на открытом воздухе станцевала с пушистым псом своей подруги — актрисы Надежды Сысоевой. Также Горбань в песочном костюме Dior, шляпе бежевого оттенка и грубых ботинках молочного цвета на шнуровке использовала собственный живот как танцевальный реквезит.

Мария поглаживала животик, поднимала куртку и всячески акцентировала внимание на выступающей части ее фигуры.

«Оставлю на память», — так Горбань подписала видео.

Смотрите также: