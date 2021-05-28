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«На седьмом месяце»: беременная Горбань скрыла живот в новой фотосессии

Актриса готовится к рождению второго ребенка.

«На седьмом месяце»: беременная Горбань скрыла живот в новой фотосессии
Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

В этом году актриса Маша Горбань вышла замуж за своего возлюбленного Кирилла Зоткина. Новогодние каникулы пара провела на Бали, а теперь готовится к пополнению в семье. Звезда кино уже на седьмом месяце беременности. Округлившийся животик она мастерски скрыла в новой фотосессии, кадрами из которой поделилась в своем инстаграме.

«И кто скажет, что я тут на седьмом месяце беременности? С такими нарядами и до девяти можно работать», — написала Горбань.

Напомним, популярность к эффектной блондинке пришла благодаря роли в сериале «Кухня».  34-летняя актриса воспитывает дочь Стефанию от первого брака, которой в сентябре исполнится семь лет.

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