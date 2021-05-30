Бизнес на игрушках: родители Кейт Миддлтон потеряли более миллиона фунтов стерлингов

Когда-то родители Кейт Миддлтон – Майкл и Кэрол работали в британских авиалиниях. Отец герцогини был диспетчером, а мама — стюардессой. Теперь же они ведут свой бизнес. Однако одна из компаний по продаже игрушек претерпела большие финансовые потери из-за пандемии. Общий убыток составил более миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail. Тем не менее бизнесмены не огорчаются и планируют развивать компанию и дальше.

«Уже летом 2021 года будут запущены четыре новые линейки игрушек, а осенью – еще две. В приоритете компании – постоянное введение нового ассортимента», — пишет издание.

На данный момент в фирме Миддлтонов работает 21 сотрудник.

Смотрите также: