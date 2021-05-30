Повседневный образ: Кейт Миддлтон в джинсах с завышенной талией пришла на вакцинацию

Кейт Миддлтон получила первый компонент вакцины от коронавируса. Момент был зафиксирован на фото, которое появилось в Instagram герцогов Кембриджских.

«Я получила свою первую дозу вакцины в лондонском Музее науки. Очень благодарна всем, кто принимает участие в борьбе с вирусом. Спасибо за все, что вы делаете», — гласит подпись к публикации.

На фото Кейт был одета в джинсы классического оттенка с завышенной талией и светлый топ. Поклонники смогли рассмотреть герцогиню в повседневном образе. Из украшений на ней были только небольшие серьги и культовое помолвочное кольцо с сапфиром.

Добавим, что принц Уильям получил первую дозу вакцины в начале мая. Об этом он тоже рассказывал в соцсетях. А королева Елизавета II привилась еще зимой.

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