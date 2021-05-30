Появилось видео скандального поведения Ольги Бузовой на концерте в Волгограде

Скандально известная исполнительница Ольга Бузова напугала своим поведением на концерте в Волгограде не одного поклонника. Teleprogramma.pro показывает кадры выступления артистки, которую заподозрили в неадекватном состоянии.

Напомним, Бузова выступала в центральном парке культуры и отдыха города Волгограда. На концерте собралась большая толпа поклонников Ольги, включая детей. Певица была рада увидеть «своих людей». Однако любовь к слушателям Бузова начала выражать странными действиями. Экс-возлюбленная показывала неприличные жесты со сцены, флиртовала с артистами подтанцовки, плакала и громко смеялась.

«Сказать, что я рада всех видеть — это не сказать ничего. Вы знаете, иногда лучше молчать. И сегодня, пожалуй, я промолчу. Я просто буду петь для вас, потому что я безумно по вам скучала. Волгоград, вы здесь?», — прокричала Ольга на выступлении.

Отметим, что речь Бузовой сопровождалась постоянными вздохами и смешками. Эмоции буквально захлестывали Ольгу. Знаменитость всегда отличалась повышенной чувствительностью, в чем признавалась сама. Однако выступление в Волгограде превзошло все ожидания поклонников. К слову, именно их певица заставила немного помучаться.

Бузова назвала себя королевой и решила немного поиграть со своими «поданными». Артистка заставила толпу вопить перед неповторимой певицей:

«Нет, нет, это не шум. Знаете, я решила для себя: либо все, либо ничего. Либо шум, либо нет. Дайте мне шума!».

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