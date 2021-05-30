«Мне 35 лет, и я дура»: в Волгограде Бузова поплакала, посмеялась и ошарашила признанием

Девушка вышла на сцену перед зрителями в необычном состоянии.

Ольга Бузова выступила в центральном парке культуры и отдыха города Волгограда, удивив публику необычным поведением. Ее эмоциональное состояние зашкаливало: звезда то рыдала, то громко смеялась. А речь была не совсем внятной.

Певица откровенно кокетничала с членами своего коллектива, показала со сцены неприличный жест и сделала заявление, которое волгоградцы, наверняка, запомнят надолго.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура. Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами. В этом мире я королева! Не хочешь, иди в другой!» — сказала девушка.

Отметим, что перед выступлением Бузова удивила фолловеров снимком на фоне храма, запечатлевшись в откровенном боди с открытыми ягодицами.

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