Что получит принц Уильям, когда его отец станет королем

Елизавета II пока не собирается отказываться от трона, однако королевских экспертов все чаще волнует вопрос, что изменится в Великобритании, когда принц Чарльз взойдет на престол. Именно он является первым престолонаследником. Старший сын королевы и принца Филиппа уже не раз говорил о том, что планирует «урезать» монархию, сократив членов королевской семьи. О других изменениях, касающихся его старшего сына, принца Уильяма, написал Gloucestershire Live.

Во-первых, Уильям получит титул герцога Корнуоллского. С 1952 года по сегодняшний день он принадлежит самому принцу Чарльзу. Кроме того, в распоряжение Уильяма попадут поместье Хайгроув, а также семейный дом отца в Глостершире. К слову, в Хайгроув Чарльз и Диана жили после свадьбы, там же росли Уильям и Гарри. Кроме того, после того, как Уильям получит новый титул герцога, он сможет управлять землей в 23 округах на юго-западе Великобритании.

больше по теме Подарки детям и жене: принц Уильям привез презенты родным из Эдинбурга Герцог Кембриджский с рабочим визитом посетил Шотландию.

Напомним, что у герцогов Кембриджских есть собственный особняк Анмер Холл в Норфолке, на ремонт которого они потратили десятки тысяч фунтов стерлингов.

Смотрите также: