Ультрамодный оттенок: Кейт Миддлтон позировала в платье плиссе цвета «бабл-гам»

Кейт Миддлтон и принц Уильям находятся в Шотландии с трехдневным визитом. В череде официальных встреч герцогиня Кембриджская нашла время для своего давнего обещания. Еще в прошлом году она познакомилась с девочкой Милой, которая проходила интенсивную терапию. Девочку, которая смотрела через окно больницы на своего отца, сфотографировала ее мать. Именно этот кадр попал в книгу, которую недавно выпустила Кейт Миддлтон — «Стой спокойно». Недавно герцогиня позвонила Миле по телефону и обещала с ней встретиться. Слово свое сдержала. В гостях у Милы Кейт появилась в платье цвета «бабл-гам», как они и договаривались по телефону. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт выбрала не только модный оттенок своего наряда, но и фасон. Плиссе — еще один актуальный тренд весенне-летнего сезона. Талию подчеркнула ремнем в тон платью.

Напомним, ранее Кейт и Уильям побывали в университете, где будучи студентами первого курса, познакомились и начали встречаться, это случилось почти 20 лет назад.

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