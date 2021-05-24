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Подарки детям и жене: принц Уильям привез презенты родным из Эдинбурга

Герцог Кембриджский с рабочим визитом посетил Шотландию.

Подарки детям и жене: принц Уильям привез презенты родным из Эдинбурга
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Принц Уильям с рабочим визитом посетил Шотландию. В Эдинбурге он побывал в общественных и благотворительных организациях, ознакомился с их работой. Конечно же, встречающая сторона не могла отпустить герцога без подарков, которые были адресованы его жене Кейт Миддлтон и детям.

Так, благотворительная организация Grassmarket Community Project передала каждому ребенку по игрушечной клетчатой ​​собачке Greyfriars Bobby, на которой написаны их имена. А Кейт преподнесли тканевую брошь Greyfriars в форме розы. Об этом пишет Town&Country.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон недавно отметили десятилетие совместной жизни. Они воспитывают троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту.

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