Расстроил бабушку: Елизавета II шокирована новыми признаниями принца Гарри

После скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри прошло чуть более двух месяцев. Страсти вокруг признания супругов поутихли, и Гарри вновь разоткровенничался. На днях он сравнил жизнь во дворце с жизнью в зоопарке. Отметил, что мечтал сбежать оттуда, когда ему было еще 20 лет. Также Гарри высказался о своем отце и рассказал о том, как Меган Маркл из-за обвинений в свой адрес плакала в подушку. Все эти признания вновь огорчили королеву.

«Елизавета II глубоко расстроена тем, что сказал Гарри», — пишет Daily Mail.

Напомним, герцог Сассекский планирует приехать в Лондон этим летом. 1 июля в Кенсингтонском дворце откроют памятник принцессе Диане. В этот день ей исполнилось бы 60 лет.

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