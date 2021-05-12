В серо-голубых тонах: Елизавета II появилась на публике после траура

Елизавета II вышла в свет впервые после траура по принцу Филиппу. Королева появилась в парламенте Великобритании в компании старшего сына, принца Чарльза и его жены Камиллы. В своей 10-минутной речи она выделила 30 законопроектов, которые министры планируют принять в этом году. В их числе те, которые коснутся инфраструктуры, вооруженных сил, границ и безопасности, жилья и окружающей среды, сообщает BBC News.

Для выхода в свет королева выбрала пальто и шляпку в серо-голубых тонах с ярким цветочным акцентом. В тон цветочным аппликациям подобрала и платье. Образ дополнила украшениями из жемчуга – это были ее любимые серьги и колье.

Напомним, что после смерти принца Филиппа, принц Чарльз взял на себя некоторые его обязанности. Также он планирует «урезать» монархию после того, как станет королем. Скорее всего, как писали британские таблоиды, королевских титулов будут лишены принц Гарри и его младший брат – Эндрю.

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