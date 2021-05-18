«Это ужасающий ролик»: Катя Гордон высказалась о старте политической карьеры Юлии Волковой

Экс-участница музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова потрясла пользователей Интернета роликом о своем желании пойти в политику. Судя по видео, у 36-летней певицы есть конкретные намерения баллотироваться в Госдуму от Ивановской области. В Сети новое начинание звезды «нулевых», по большей части, не оценили. Многие пользователи стали критиковать внешность артистки, с которой она собралась стать лицом и голосом народа.

А как отреагировали коллеги Волковой по музыкальному бизнесу? Teleprogramma.pro опросила некоторых известных представителей индустрии и собрала их мнения по поводу смелой идеи бывшей «татушки».

К примеру, автор песен и известный юрист Катя Гордон, которая ранее заявляла, что хочет участвовать в президентских выборах, не стала критиковать Юлию. А о вот о людях, которые помогали делать ее агитационное видео, правозащитница высказалась довольно резко.

«Это ужасающий ролик, который ничего, кроме смеха, вызывать не может. И даже если Юлия хочет искренне пойти в политику, то такое выпускать нельзя. Кто писал этот текст? Включаешь ролик и с первых же «нот» ощущаешь, что все врут», — заявила Гордон.

Она оказалась не против того, чтобы Волкова пошла в депутаты, однако считает, что начало политической карьеры уже получилось провальным из-за плохого ролика. Кроме того, известный юрист отметила, что начинать следовало не с громких слов, а с конкретных дел. Например, поехать в Ивановскую область и пожить с местными жителями, вникая в их проблемы. А еще, по мнению Кати, нужно было выходить на трибуну с конкретными политическими инициативами, а не просто с благими намерениями.

Опрошенные также Юрий Лоза и Иосиф Пригожин высказались, что в Госдуме должны работать профессионалы, знающие экономику и право, а компетенция бывшей вокалистки «Тату» вызывает сомнения.

Смотрите также: