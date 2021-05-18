Звезды о желании Юлии Волковой пойти в политику: «Она что-то понимает в регрессивном налогообложении?»

Певица, экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова заявила о своем желании баллотироваться в Депутаты Госдумы по Ивановской области от партии «Единая Россия». Артистка записала предвыборный ролик, в котором отметила, что, если российские политические деятели не справляются со своими обязанностями, значит, она сама идет в политику. Певица рассказала, что намерена решать проблемы развития регионов, выплат пенсий, гендерные вопросы.

Однако ее души прекрасные порывы не оценили в Сети, где появилось множество негативных комментариев в адрес Волковой. А блогер Ида Галич даже записала пародийный ролик, в котором высмеяла желание певицы идти в политику.

При этом акцент она сделала и на внешности «татушки». А что думают о выдвижении Юлии Волковой наши звезды? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к певцу Юрию Лозе, правозащитнице Екатерине Гордон и продюсеру Иосифу Пригожину.

Юрий Лоза: «Какова компетенция Юлии в этом вопросе?»

Юрий Лоза отметил, что каждый должен заниматься своим делом. И такое понятие, как «профессионализм», еще никто не отменял.

«Кто-нибудь что-нибудь знает о ее компетенции в этом вопросе? Профессия ведь предполагает наличие профессиональных навыков. Давайте представим, что обсуждается проект закона о практике налогообложения. Девушка смотрит на него, не понимая всего, что там написано. Ей нужно проголосовать «за» или «против». Вы думаете, она что-то понимает в прогрессивном или регрессивном налогообложении? Или знает, как устроена эта система в разных странах? Я не знаю эту девушку, не работал с ней. Знаю ее только по клипу «Нас не догонят» группы «Тату». Но скажу вот что. Если мы считаем работу в Госдуме профессией, то, конечно, же лучше не выдвигаться. Если это не профессия, и любой человек может хлопать глазками, то мы можем выбирать кого угодно».

— А сами никогда не хотели пойти на политическое поприще?

— Вы даже не представляете, сколько раз мне это предлагали. У меня высшее экономическое образование, и в отличие от некоторых, я в этом деле понимаю. Я изучал макроэкономику и писал в институте работу о налоговой системе Российской Федерации. Знаю, как она функционирует, как работают банки. Но я никуда не пойду.

Екатерина Гордон: «Нужно выйти к людям с политическими инициативами»

Известная правозащитница Екатерина Гордон считает, что доказывать серьезность своих намерений нужно не словами, а делами. Но Юлии будет сложно сделать это, потому что она начала свою политическую деятельность с провального видеоролика.

«Мне жаль, что рядом нет людей, которые бы подсказали Юлии какие-то вещи. Это ужасающий ролик, который ничего, кроме смеха вызывать не может. И даже если Юлия хочет искренне пойти в политику, то такое выпускать нельзя. Кто писал этот текст? Включаешь ролик и с первых же «нот» ощущаешь, что все врут. И мне непонятно, почему она баллотируется в Ивановскую область? Сразу возникает мысль, что ей кто-то подсобил. Я считаю, что у Юлии, как и у любого человека на Земле, могут возникнуть политические амбиции, и он может даже работать в этом направлении. Но, во-первых, к этому нужно подходить здраво, не выпуская подобные ролики. И свою карьеру следует начинать не со слов, а с дела. Для начала выехать в Ивановскую область, хотя бы неделю прожить вместе с местными жителями. Я 8 лет занимаюсь защитой прав детей и женщин. И когда у меня возникают мысли о Думе, то это оправдано моей работой, практикой. Нужно было предъявить свои политические инициативы миру, иначе ее ролик все восприняли как шутку или ошибку».

— Поражает и то, что многие пользователи Сети делают акцент больше на внешнем виде будущего политика…

— Хейт или попытки критиковать внешность мне не близки. Считаю, что об этом говорить неприлично. Я – про дело. Есть смысл спросить: «Юлия, а почему именно Ивановская область? И что ты там сделала?» Чтобы Волкова могла ответить: «Я иду, потому что у меня есть конкретная инициатива, проект, а не потому что у меня не задалось в шоу-бизнесе, значит, я пойду туда».

А обсуждать внешность — это еще пошлее, чем снимать подобный ролик. При этом Юлия как персона не вызывает у меня никакого негатива. Я просто считаю, что ее подвели те люди, которые ответственны за съемки этого видео.

Иосиф Пригожин: «Если хочет идти в Госдуму, пусть идет»

Продюсер Иосиф Пригожин был краток.

«Я хочу, чтобы в законодательном органе работали профессионалы. Но при этом мы не можем запретить или осудить человека за то, что он хочет заниматься какими-то профессиональными делами. Если хочет идти в Госдуму – пусть идет, я не против. Мы живем в демократичном государстве», — подчеркнул продюсер.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий.

Смотрите также: