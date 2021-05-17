Стало известно, кто может лишить Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов

На прошлой неделе принц Гарри дал еще одно интервью. В беседе он признался, что мечтал покинуть королевскую семью тогда, когда ему исполнилось 20 лет. При этом жизнь в обществе монархов он сравнил с жизнью в зоопарке. После этого многие британцы выразили свое недовольство и попросили Меган и Гарри отказаться от королевских титулов. Однако королевский биограф Анджела Левин рассказала, что сделать это не так-то просто.

«Только парламент может лишить Меган и Гарри титулов. Не дворец», — цитирует автора The News.

больше по теме Мечтал уйти еще в 20 лет: принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком Об этом герцог Сассекский заявил во время недавнего интервью.

Напомним, что в апреле принц Гарри приезжал в Лондон, чтобы проститься со своим дедом, принцем Филиппом. Как писали таблоиды, родные холодно его встретили. С отцом, принцем Чарльзом ему даже не удалось поговорить.

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