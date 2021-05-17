Меган Маркл и принца Гарри просят отказаться от королевских титулов

В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США. Пара обосновалась в Монтесито, близ Лос-Анджелеса, где купила особняк за 14 миллионов долларов. Позже они заключили контракт с Netflix, чем обеспечили себе полную финансовую независимость. Зимой этого года супруги направили официальное письмо в Букингемский дворец, в котором объявили, что больше не вернутся в Лондон в качестве членов королевской семьи.

Теперь же пару просят и вовсе отказаться от королевских титулов. Об этом пишет Daily Mail. Причиной тому послужило недавнее интервью принца Гарри, в котором он отметил, что хотел сбежать из дворца еще тогда, когда ему было 20 лет. Кроме того, герцог сравнил жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке.

больше по теме Мечтал уйти еще в 20 лет: принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком Об этом герцог Сассекский заявил во время недавнего интервью.

«Герцог Сассекский уже потратил много времени, рассказывая, как ему плохо жилось при дворце и сколько боли ему это принесло. Но если ему так не нравится королевская семья, то и королевских титулов быть у него не должно», — цитирует издание приближенного к монархам инсайдера.

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