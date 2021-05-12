Многолетнее партнерство: Меган Маркл и принц Гарри заключили новую сделку

Герцоги Сассекские теперь будут сотрудничать с Procter & Gamble.

Меган Маркл и принц Гарри заключили новую сделку. Они будут сотрудничать с компанией Procter & Gamble. Партнерство будет сосредоточено на гендерном равенстве, создании инклюзивных онлайн-пространств, говорится в заявлении некоммерческой группы. Финансовые подробности не разглашаются. Об этом сообщает Reuters.

Добавим, что у герцогов Сассекских есть действующее соглашение с Netflix на многомиллионную сумму, в рамках которого они будут работать над созданием докфильмов и сериалов.

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Напомним, в минувшие выходные герцоги появились на концерте в Лос-Анджелесе. Принц Гарри, которого зрители встретили стоя, выступил со сцены, а Меган Маркл записала обращение в своем саду в Монтесито.

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