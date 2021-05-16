Полезно и вкусно: Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта обожают одну и ту же закуску

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма подрастают трое детей. Их единственная дочь – принцесса Шарлотта на днях отметила свое шестилетие. Несмотря на столь юный возраст, девочка предпочитает те же закуски, что и ее мама. Речь идет об оливках.
«Дети по утрам едят яблоки и хлопья, но Шарлотта очень любит оливки, так же, как люблю их я», — цитирует герцогиню Express.
А вот принц Уильям не разделяет с женой и дочкой их вкусовые пристрастия. Ранее он признавался, что любит жареные блюда, в том числе мясо, но только с черным хлебом.
Напомним, в конце апреля герцоги Кембриджские отметили десятилетие совместной жизни.