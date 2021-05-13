Теннис и садоводство: Кейт Миддлтон и принц Уильям провели ряд встреч

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительные организации, которые работают с детьми и подростками в области психического здоровья. Вместе с ними герцоги Кембриджские посадили цветы, постреляли из лука и даже сыграли в настольный теннис.

В пятницу, 14 мая, Кейт и Уильям выступят с призывом к общественности, в котором попросят как можно больше говорить о проблемах психического здоровья. По этому случаю они уже сделали видеоролик, в котором появятся с мировыми звездами, в их числе будет и Дэвид Бекхэм. Об этом пишет Hello!.

больше по теме Вакансия: Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут работника на важную должность Заявки можно отправить до 20 мая.

Напомним, несколько дней назад Кембриджские сообщили, что завели свой YouTube-канал. Уже в первые сутки у них появились десятки тысяч подписчиков. Теперь же их число превышает полмиллиона.

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