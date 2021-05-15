«Просто огонь»: Екатерина Волкова похвасталась плоским животиком в купальнике цвета фуксии

Исполнительница роли Веры Ворониной в серале «Воронины» — Екатерина Волкова — продемонстрировала спортивное соблазнительное тело в пляжном аутфите.

Свежим фото артистка поделилась на личной странице. Екатерина запечатлела себя в саду загородного дома. Актриса загорала в ярко-розовом купальнике. На первом снимке Волкова похвасталась подтянутым животиком и обворожительно белоснежной улыбкой. А на втором селфи она оголила «ложбинку греха».

«Ничто так не постоянно, как мои постоянно меняющиеся планы. Их у меня было сегодня столько!.. Но какие уж тут планы, когда такая погода? Летний сезон открыт!, — подписала сексуальные кадры Волкова.

Поклонники Екатерины оценили подготовленное к летнему сезону тело артистки. Многие даже позавидовали фигуре Волковой.

«Ох, какая красотка!Чудесно выглядите, Екатерина! Замечательного Вам отдыха, релакса, солнечной погоды и прекрасного настроения», «Шикарнейшая», «Балдейте, Катюш! Какая вы красотка стройная», «Просто огонь», «Вау! Катюшка, ну прямо глаз не оторвать! Ты прямо как девушка — весна, постепенно переходящее в улыбчивое теплое — жаркое лето! Кать, фото ну просто огонь! Ух, страсть!», — написали подписчики актрисы в комментариях под фото.

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