«Внутренний порыв»: Екатерина Волкова в откровенном наряде блеснула «ложбинкой греха»

На днях звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отметила с мужем 11-ю годовщину совместной жизни. По этому случаю актриса вновь облачилась в свадебное платье и принимала поздравления от звездных гостей. Моментами праздника она поделилась со своей миллионной публикой в Instagram. Теперь Екатерина решила улучшить свой микроблог и спросила совет у подписчиков.

«Любимые, я редко вас о чем-то прошу, но у меня есть внутренний порыв что-то изменить в своем аккаунте в инсте. И без вас, конечно, никуда», — написала Волкова.

На снимке актриса позировала в кремовом топе, блеснув откровенным декольте.

«Классная! Какая красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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