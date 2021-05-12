Вакансия: Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут работника на важную должность

Кейт Миддлтон и принц Уильям много времени проводят в своем загородном доме в Норфолке с садом и большой территорией. Для сохранения природной красоты герцоги решили нанять садовника. Специалист будет работать в команде с дизайнером, подрядчиками и другими работниками особняка.

Главное требование для кандидатов – большой опыт работы в садоводстве, поэтому новичков в этой сфере не будут рассматривать. Также в числе требований – наличие сертификатов и водительское удостоверение Великобритании. Кембриджские же, в свою очередь, предлагают полную занятость. А вот уровень зарплаты будущему садоводу пока не озвучивают. Заявки можно отправлять до 20 мая. Об этом пишет Observer.

Добавим, что особняк Анмер Холл в графстве Норфолк был свадебным подарком Кейт и Уильяму от Елизаветы II.

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