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Племянница принцессы Дианы рассказала о том, что было после свадьбы Меган и Гарри

Китти Спенсер была в числе 600 гостей.

Племянница принцессы Дианы рассказала о том, что было после свадьбы Меган и Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой 19 мая 2018 года. На торжественной церемонии присутствовали 600 гостей, среди которых была и племянница принцессы Дианы – Китти Спенсер.

«Я проснулась на следующий день, посмотрела на свой телефон и подумала: «Упс, а я по ошибке взяла чужой?». Это потому, что количество подписчиков в Instagram выросло с 37 тысяч до полумиллиона за ночь. Это было удивительно»,  — цитирует Китти Hello!.

Добавим, что Китти – дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата покойной принцессы Дианы. В 2019 году она обручилась с миллионером Майклом Льюисом, но свадьбу перенесли из-за пандемии. Молодые люди планируют провести церемонию в Южной Африке. Китти не исключила, что принцы Гарри и Уильям также будут приглашены на торжество.

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