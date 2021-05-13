Семейное гнездышко: как выглядел первый дом Елизаветы II и принца Филиппа

В Кларенс-хаус молодожены поселились в 1947 году, сразу после свадьбы.

Елизавета II вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году. Сразу после свадьбы они поселились в Кларенс-хаус, где сейчас проживает принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. В то время особняк, построенный в 1800-х годах, выглядел иначе.

Express пишет, что сразу после того, как молодожены заехали в свое семейное гнездышко, его решили модернизировать. Принц Филипп дал указание – придать интерьеру новый вид. А вся мебель пришла в качестве свадебных подарков. Так, буфет из красного дерева и столики были презентом королевы Марии. Фотографии преображенного дома можно посмотреть здесь и здесь.

Королевский эксперт Пенни Джунор рассказал изданию, что Елизавета II хотела жить в Кларенс-хаусе и после смерти своего отца, но ей нужно было переезжать в Виндзорский замок.

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