Спелые тона: Елена Изаксон в платье-тунике с перьями под апельсин умело подчеркнула загар

Жена Дмитрия Маликова может похвастаться моложавой внешностью. В свои 58 лет она тщательно следит за модой.

Елена Изаксон стала для Дмитрия Маликова не только верной спутницей жизни, но и опорой, поддержкой и надежным тылом. У супругов двое общих детей — дочка Стефания и сын Марк. Младший наследник появился в семье композитора, когда сам Дмитрий был уже в зрелом возрасте. В январе малышу исполнилось три годика. 51-летний артист не скрывает, что отцовство в юном возрасте, когда родилась Стеша и сейчас с Маркушей — это две разные истории, совершенно непохожие планеты. Все стало более осознанно, серьезно и каждое мгновение ценно и важно.

На одной из фанатских страничек Стеши Маликовой появился снимок, который ранее дочка певца сама публиковала в личном профиле. В кадре она позировала с мамой и папой. Елена Изаксон подчеркнула свою моложавую внешность с помощью спелых летних оттенков. Она примерила платье-тунику с перьями под апельсин, оттенив тем самым бронзовый загар. Длинные вьющиеся локоны Елена оставила распущенными.

«Словно ровесница дочери», «Выглядит очень молодо! Какая умничка», «Мама с дочкой так похожи, как сестрички», «Эффектная, Дмитрий счастливчик», «Какая гармоничная пара, столько лет вместе и все еще влюблены», «Классные! И доча — умничка», — написали фолловеры.

Смотрите также: