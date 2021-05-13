В стиле юности: Стеша Маликова в сливочных кюлотах похвасталась ультрамодными мюлями

Стеша Маликова учится на факультете международной журналистики МГИМО и активно развивает собственный бизнес. Еще во время первой волны коронавируса дочка именитого певца и композитора Дмитрия Маликова занялась выпуском одежды для молодых девушек. В ее коллекции есть как праздничные платья, так и наряды на каждый день. Свои творения Маликова то и дело демонстрирует, отправляясь в путешествия или просто на прогулках, встречах с подругами и фотосъемках.

На одном из снимков в микроблоге Маликова предстала в ультрамодном аутфите: она примерила сливочные кюлоты с широким кожаным поясом на талии. Эта деталь придала образу особой пикантности, став акцентной линией. К весеннему луку Стеша примерила блузу с рукавом-колокольчиком, подчеркнув изящность щиколоток глянцевыми мюлями. Эта обувь вот уже второй сезон пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола. Такой неустаревающий тренд все также актуален и в весенне-летнем сезоне 2021 года.

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