«При немцах я жила лучше, чем сейчас!»: актриса Лидия Доротенко впервые открыто рассказала об издевательствах внука

Актрисе Лидии Доротенко 89 лет. Всю свою жизнь она снималась в кино, успела сыграть более чем в сотне картин, а «Полосатый рейс» стал ее визитной карточкой.

Между съемками занималась воспитанием сына, а потом и любимого внука. Мальчик был настоящим смыслом жизни для знаменитой бабушки, а потом и ее мучителем.

О том, что в семье известной пенсионерки не все гладно, слухи ходят давно, но актриса старалась не выносить сор из избы. 6 мая грянул скандал, сын и внук выгнали из квартиры звезду отечественного кинематографа.

Устав от постоянных издевательств, Лидия Доротенко решилась раскрыть нелицеприятные подробности.

В молодости актриса вместе с супругом усыновили восточного мальчика. Вместо сложного Абдурахман ребенка нарекли Ярославом. Время шло, мальчик вырос, обзавелся семьей и подарил Доротенко внука — Андрея. Бабушка души не чаяла в мальчике, старалась дать все самое лучшее, но судьба сыграла злую шутку.

Андрей вырос, но привык жить потребителем. Работать мужчина наотрез отказывался, зато регулярно отбирал у бабушки ее пенсию и гонорары. К ней в квартиру приводил сожительниц, которых менял как перчатки.

Бабушка терпела, надеялась, что внук образумится.

«Мне молодых жалко, но нельзя так обращаться!» — признается огорченная Доротенко.

С каждым днем отношения портились все сильнее, молодые пытались откровенно захватить всю жилплощадь и создать хозяйке такие условия, чтобы она съехала.

В какой-то момент семейство решилось открыть частную парикмахерскую прямо в квартире. Тогда звезда поставила на своей части квартиры плотную дверь, чтобы «хоть кусочек достался после распада СССР».

«Перед тем, как парикмахерскую сделать, они вещи — хорошие, плохие — все в мою комнату. Я сейчас живу в землянке. При немцах я жила лучше, чем сейчас!» — рассказала 5-tv.ru Лидия Доротенко.

Пенсионерка уточнила, что ее не раз не пускали ночевать в собственную квартиру — порой приходилось спать на лестничной клетке. Сейчас она отобрала ключ и заходит в квартиру без препятствий. Однако актриса старается проводить там поменьше времени: уходит утром и возвращается только чтобы переночевать, сообщает телеканал «360».

Ранее актриса жаловалась на побои со стороны внука, но так и не решилась написать на парня заявление в полицию.

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