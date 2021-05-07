«Я с ними мучаюсь»: наследники выставили 89-летнюю актрису Лидию Доротенко из дома

Судьба не пощадила советскую актрису Лидию Доротенко. Ее называют «легендой Ленфильма» и «королевой массовки» — за свою жизнь она снялась в сотнях фильмов как статист или эпизодический персонаж. Началась ее карьера еще с фильма «Полосатый рейс», где она и познакомилась со своим будущим мужем, который также снялся в массовке.

Сейчас артистке уже 89 лет, но вместо почтенной старости в своей квартире, она ночует в киностудии — пожилую женщину выгнали из дома близкие люди. Дело в том, что собственных детей у актрисы не было, и еще в советские годы она взяла ребенка из детдома. Мальчика звали Абдурахманом, новые родители дали ему славянское имя Ярослав. Юноша вырос, женился, и у него тоже родился сын — Андрей. Да только и один, и второй наследники оказались неблагодарными по отношению к Лидии Ивановне.

Как пишет «Комсомольская правда», 53-летний Ярослав и 29-летний Андрей не раз поднимали руку на свою маму и бабушку. Внук злоупотребляет алкоголем и живет за счет актрисы. Он привел в ее квартиру свою девушку, которая устроила там парикмахерскую. Дошло до того, что в майские праздники женщину и вовсе выгнали с ее жилплощади. Причем, по словам соседей, такое происходит далеко не первый раз.

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Однако, сердобольная женщина отказывается обращаться в полицию и жаловаться на своих наследников. В их непорядочном отношении она видит свою вину — не смогла воспитать из сына и внука настоящих мужчин.

«Мой приемный сын Ярослав после развода с женой оставил на меня своего сына Андрея, которому уже 29 лет. Он живет со мной. Я с ними мучаюсь. Но пока жива, слава богу. Снимаюсь в кино. Это моя отдушина», — рассказала Лидия Доротенко журналистам.

По словам женщины, ее постоянно зовут на съемки новых проектов. Сейчас, конечно же, на роли бабушек. В августе женщине исполнится 90 лет, и она очень хочет дожить до этой даты. Несмотря на свои страдания, решать ситуацию с внуком решительными методами актриса не хочет — говорит, что все будет хорошо. Только что-то не верится, что ангельским терпением можно исправить такие вещи.

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