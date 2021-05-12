«Лайк» от звезды: Ани Лорак в лифе от бикини и лимонных шортиках впечатлила Игоря Крутого

Ани Лорак поделилась с поклонниками свежим снимком, который тут же перекочевал на фанатскую страничку певицы. Украинская исполнительница с шиком отдохнула на «райских островах» и теперь может похвастаться бронзовым загаром. Поклонники певицы сошлись во мнении, что Лорак вполне могла бы влюбить в себя любого султана. Некоторые даже помечтали о том, как бы Ани смотрелась в роли султанши в каком-нибудь турецком сериале.

Даже Игорь Крутой не упустил из виду шикарное пляжное фото украинской дивы. На Мальдивах экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу позировала в лифе от бикини и лимонных шортиках. При всей своей хрупкой фигуре артистка может похвастаться пышными бедрами и тонкой талией. Также поп-дива обладает весьма и весьма соблазнительным бюстом. Так, композитор отметился «лайком» под снимком певицы, сделав ей тем самым комплимент.

«Султан бы не устоял», «Вроде писали, что она помирилась с мужем-турком? Или это все слухи?!», «Вот бы вас в турецкий сериал про султанш!! Весь гарем бы переполошила», «Шикарная Ани! Умница и красавица», «Какие роскошные ножки, стройные, подтянутые!», «Красотка, что тут скажешь! Такая узкая талия и пышные бедра», «Вах! Просто сказка какая-то, фигурка топчик», «Ммм… изящная, пышный бюст так и манит», — пишут фолловеры.

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