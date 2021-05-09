Елизавета II не будет праздновать День Победы

Все торжественные мероприятия королева перенесла на следующий год.

Елизавета II решила пропустить празднование Дня Победы. Решение связано, в первую очередь, с пандемией. Обычно в Великобритании этот день отмечают с широким размахом и торжественными мероприятиями. Все это королева перенесла на следующий год. Еще одни момент, с которым связан перенос Дня Победы, – выборы в парламент, которые прошли накануне.

Как пишет Express, 9 мая королева проведет в Виндзорском замке, чтобы не попасть в кадры папарацци с представителями той или иной партии.

Напомним, ранее сообщалось, что очередной выход в свет Елизаветы II запланирован на 11 мая. Она должна появиться в парламенте Великобритании.

К слову, во время Второй Мировой войны будущая королева работала механиком.

Смотрите также: