Меган Маркл появилась на публике с часами любимого бренда принцессы Дианы

Меган Маркл и принц Гарри должны были выступить с речью на концерте Global Citizen Vax Live в Лос-Анджелесе, который прошел в минувшие выходные. Однако экс-актриса не появилась на мероприятии. Герцог вышел на сцену один. Но собравшимся зрителям показали заранее записанный видеоролик, в котором герцогиня выступила с речью.

Меган выбрала платье-рубашку с маковым принтом Carolina Herrerа. Образ завершила украшениями, в числе которых был и золотые часы Cartier Tank. В подобных когда-то появлялась на публике и принцесса Диана. Это был ее любимый бренд.

больше по теме Маковый принт: беременная Меган Маркл появилась на публике в платье Carolina Herrerа Заранее записанные кадры с герцогиней Сассекской транслировали на концерте Global Citizen Vax Live.

Как пишет Marie Claire, Меган Маркл стала поклонницей Cartier Tank еще до знакомства с принцем Гарри. В 2015 году в одном из интервью она говорила о том, что когда-нибудь передаст эти часы своей дочке. Судя по всему, планы экс-актрисы скоро сбудутся. В начале лета она родит дочку.

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