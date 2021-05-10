Маковый принт: беременная Меган Маркл появилась на публике в платье Carolina Herrerа

В Лос-Анджелесе прошел концерт Global Citizen Vax Live, на котором появился принц Гарри. Согласно заявке организаторов, с ним должны была быть и Меган Маркл, но она не вышла на сцену. Зато собравшимся зрителям показали заранее записанный видеоролик, в котором герцогиня выступила с речью.

Кадры были сняты на заднем дворе дома Сассекских в Монтесито. Меган позировала в платье-рубашке с маковым принтом Carolina Herrerа с поясом на талии. Стоимость такого наряда – 1690 долларов (125 тысяч рублей). Об этом пишет Marie Claire.

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Напомним, что экс-актриса беременна вторым ребенком. В начале лета герцоги ожидают появления на свет девочки. Об этом они объявили в интервью Опре Уинфри, которое вышло в эфир в начале марта.

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