Банковская карта и лайнер: как быстро нарисовать ровные стрелки на глазах
Видео
Они снимались за Родину: звезды, надевшие военную форму только в кино
Видео

Маковый принт: беременная Меган Маркл появилась на публике в платье Carolina Herrerа

Заранее записанные кадры с герцогиней Сассекской транслировали на концерте Global Citizen Vax Live.

Маковый принт: беременная Меган Маркл появилась на публике в платье Carolina Herrerа
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В Лос-Анджелесе прошел концерт  Global Citizen Vax Live, на котором появился принц Гарри. Согласно заявке организаторов, с ним должны была быть и Меган Маркл, но она не вышла на сцену. Зато собравшимся зрителям показали заранее записанный видеоролик, в котором герцогиня выступила с речью.

Меган Маркл
Меган Маркл. Скриншот: youtube.com/VAX LIVE

Кадры были сняты на заднем дворе дома Сассекских в Монтесито. Меган позировала в платье-рубашке с маковым принтом Carolina Herrerа с поясом на талии. Стоимость такого наряда – 1690 долларов (125 тысяч рублей). Об этом пишет Marie Claire.

Напомним, что экс-актриса беременна вторым ребенком. В начале лета герцоги ожидают появления на свет девочки. Об этом они объявили в интервью Опре Уинфри, которое вышло в эфир в начале марта.

Смотрите также:

Тэги

Меган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл. Фото