Новый холостяк: внук Елизаветы II разводится на этой неделе

Внук Елизаветы II, единственный сын принцессы Анны – 43-летний Питер Филлипс станет холостяком уже на этой неделе. О разводе с Отэм Келли, канадкой по происхождению, стало известно еще в феврале. Все финансовые вопросы бракоразводного процесса будут храниться в тайне. Об этом пишет The News.

Отэм и Питер были в браке 12 лет. Они познакомились в 2003 году на Гран-при «Формулы-1», а 17 мая 2008 года обвенчались в Виндзорском замке. В этом союзе родились две девочки – Саванна Энн Кетлин и Айла Элизабет. К слову, Саванна стала первой правнучкой королевы.

Добавим, что именно Питер Филиппс «разделил» принцев Уильяма и Гарри на похоронной процессии во время прощания с принцем Филиппом.

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