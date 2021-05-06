Что такое минимализм в одежде и как модно его носить
Видео
Как правильно красить брови: советы стилиста
Видео

«Со вторым днем рождения»: Елизавета II направила правнуку Арчи сообщение

Сын Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая 2019 года.

«Со вторым днем рождения»: Елизавета II направила правнуку Арчи сообщение
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II поздравила правнука Арчи Харрисона с днем рождения. 6 мая малышу исполнилось два года. В своем Instagram королева опубликовала фото, на котором позировали Меган Маркл, принц Гарри и маленький Арчи. Кадр был сделан во время проживания семьи в Великобритании. В отличие от принца Чарльза, который поздравил внука самым последним из монархов, прабабушка сделала публикацию в числе первых.

«Поздравляем Арчи Маунтбеттен-Виндзора со вторым днем рождения», — гласит сообщение.

Напомним, что герцоги Сассекские скоро станут родителями во второй раз. В начале лета у них родится девочка. Об этом они заявили во время интервью Опре Уинфри в марте.

Смотрите также:

Тэги

Арчи ХаррисонЕлизавета 2Елизавета 2 последние новостиЕлизавета IIМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новости