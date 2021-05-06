«Со вторым днем рождения»: Елизавета II направила правнуку Арчи сообщение

Елизавета II поздравила правнука Арчи Харрисона с днем рождения. 6 мая малышу исполнилось два года. В своем Instagram королева опубликовала фото, на котором позировали Меган Маркл, принц Гарри и маленький Арчи. Кадр был сделан во время проживания семьи в Великобритании. В отличие от принца Чарльза, который поздравил внука самым последним из монархов, прабабушка сделала публикацию в числе первых.

«Поздравляем Арчи Маунтбеттен-Виндзора со вторым днем рождения», — гласит сообщение.

Напомним, что герцоги Сассекские скоро станут родителями во второй раз. В начале лета у них родится девочка. Об этом они заявили во время интервью Опре Уинфри в марте.

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