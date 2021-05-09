«Ну что за пупси?!»: Ханна облачилась в одинаковые неоновые купальники с дочкой на отдыхе

Певица запечатлелась с мужем и ребенком посреди моря в Дубае.

Поп-исполнительница Ханна улетела на майские праздники в Дубай. Артистка наслаждается морем и солнечными ваннами вместе с самыми близкими людьми — мужем Пашу и дочерью Адрианой.

Ханна запечатлелась с малышкой в одинаковых купальниках. Мама и дочка выбрали для поездки на яхте раздельные купальники черного цвета. Верх пляжного наряда напоминал кроп-топ с короткими рукавами, а трусики купальника были с завышенной талией. К слову, особым украшением нарядов Ханны и Адрианы стали полоски яркого салатового цвета.

А вот владелец лейбла Blackstar оделся более скромно. Хотя его аутфит для прогулки по морю тоже не обошелся без принтов. Пашу надел бейсболку в черно-белую клетку и синие плавки с геометрическими и растительными узорами.

Однако далеко не яркие наряды привлекли поклонников Ханны на этом фото. Подписчики, как могли, умилялись дочери Ханны и Пашу. Малышка Адриана строила смешные рожицы. Этим и покорила слушателей мамы:

«Ну что за пупси?!», «Я фанат твоей дочери, это нормально?», «Мне кажется, я только ради Адрианы и подписан», «Адриана на всех фотках куколка, красавица, милый ребенок», «Какая же смешулечка ваш маленький ангелочек».

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