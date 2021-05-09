«Крепче обнимай, май, май»: Орбакайте с мужем и дочкой запечатлелись в ресторане

Кристина Орбакайте с семьей живет в США. Бизнесмену Михаилу Земцову, который стал третьим мужем артистки, она родила дочь Клавдию. В этом году девочке уже исполнится девять лет. В Instagram Кристина поделилась семейным снимком из ресторана и сопроводила его словами своего хита.

«Крепче обнимай, май, май, май! Счастья вам и вашим семьям!», — написала Орбакайте.

Напомним, что у певицы есть два старших сына. Никита, который родился с союзе с Владимиром Пресняковым-младшим, на днях отметит свое 30-летие. Он с женой, Аленой Красновой, живет в Москве. А второй сын — Дени Байсаров недавно закончил престижный ВУЗ в Лондоне.

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