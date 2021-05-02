«Побаловать себя пиццей»: Орбакайте в «мужском» пиджаке пришла с дочкой Клавой в кафе

Кристина Орбакайте часто приезжает на родину, но большую часть времени она проводит в Штатах. У старшей дочери Примадонны отечественного шоу-бизнеса есть недвижимость в Майами. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим снимком, представ в кадре вместе с девятилетней дочкой Клавой. Старшие дети артистки — сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров живут самостоятельно. Кристина привела внучку Аллы Пугачевой в кафе, чтобы полакомиться любимым итальянским угощением. Певица с дочкой заказали пиццу.

На фото Орбакайте позировала без макияжа, прикрыв лоб длинной челкой. Она примерила толстовку и «мужской» пиджак. Клавдия отправилась на прогулку в розовой ветровке.

«Иногда хочется побаловать себя пиццей!! Мы с Клавочкой любим «белую», — отметила певица.

Напомним, что недавно Кристина Орбакайте приезжала в Москву на день рождения мамы. Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 72 года. По этому случаю Примадонна устроила вечеринку в подмосковном замке в деревне Грязь.

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