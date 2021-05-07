«Даже говорить страшно»: Юлия Савичева вспомнила фронтовые истории своих предков

Звезды российской эстрады рассказали Teleprogramma.pro о своих героических родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Некоторые рассказы, которые сохранились в семьях певцов, пробирают до жути.

Так 34-летняя Юлия Савичева поделилась историей своего прадеда по папиной линии — рядовым первой танковой дивизии Георгия Быкова, который прошел всю войну.

«Я помню, как он рассказывал, что перед взятием Берлина они были в осаде под Кенигсбергом. Есть было нечего, и выжил только тот, кто смог есть мясо мертвых лошадей, собак или еще хуже… Даже говорить страшно», — рассказала певица.

Ей довелось в совсем маленьком возрасте пообщаться со своим прадедушкой. Юлия запомнила его как очень высокого и мощного мужчину с огромными руками. На одной из них, правда, не было среднего и безымянного пальцев.

Еще один прадед артистки по папиной линии — командир разведроты старший лейтенант Иван Савичев — дошел с боями до Одессы, где в 1944 году сильно обгорел и потом еще долго лежал в госпитале.

«Если бы могла с ними сейчас пообщаться, то точно не стала спрашивать о войне, потому что они хотели забыть эти ужасы, но к сожалению не могли. Я бы смотрела на них как на живое чудо. Обняла, расцеловала и просто сказала: «Спасибо!» — признается певица.

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