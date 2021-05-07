«Бессмертный полк» от Teleprogramma.pro: Паршута, Дубцова и другие звезды рассказали о воевавших родственниках

День Победы — один из самых главных и важных праздников для россиян. Мы трепетно храним историю свой страны, 9 Мая вспоминаем о своих дедушках и бабушках, которые прошли ту страшную войну.

В этом году отмечается 76-я годовщина победы. Накануне трепетного праздника, Teleprogramma.pro попросила Ирину Дубцову, Юлию Паршуту, Влада Соколовского и Юлию Савичеву поделиться воспоминаниями о своих героях.

Ирина Дубцова, певица

«В моей семье воевал дедушка — Гончаров Борис Николаевич. Он родился в 1922 году в Омске. Сразу после артиллерийского училища молодым лейтенантом ушел на фронт. Командовал зенитной батареей, прошел с боями всю Европу. Победу встретил в 1945 году в Берлине. Дедушка имеет много наград, среди которых Орден Славы, Орден Александра Невского, Орден Красного Знамени и боевые медали. Я помню, что его парадный пиджак висел в шкафу и был таким тяжелым, что я, маленькая девочка, не могла его поднять. А еще расспрашивала дедушку о войне, а он, как все фронтовики, очень мало и скупо делился воспоминаниями. Пиджак с орденами и медалями надевал только один раз в году, 9 Мая. Зато с удовольствием играл на аккордеоне, который прошел с ним всю войну. Сегодня мне бы хотелось сказать ему спасибо! С праздником всех нас! С Днем Победы!»

Юлия Савичева, певица

«Я успела пообщаться со своими двумя прадедами. Несмотря на то, что мне было около трех или четырех лет, я запомнила несколько моментов. Константинов Иван — отец моего деда по маминой линии — был майором, командиром первой стрелковой дивизией. Он прошел всю войну, был контужен и ранен, плохо слышал. Я помню какой он был поджарый и седой. Любил со мной нянчиться, когда мама и бабушка были на работе».

«Отец моей бабушки по папиной линии Георгий Быков прошел всю войну, был рядовым первой танковой дивизии. Мои детские воспоминания выдают его очень высоким и мощным мужчиной с огромными руками. На одной из них не было среднего и безымянного пальцев. Я помню, как он рассказывал, что перед взятием Берлина они были в осаде под Кенигсбергом. Есть было нечего и выжил только тот, кто смог есть мясо мертвых лошадей, собак или еще хуже…даже говорить страшно».

«С прадедом Савичевым Иваном (отец моего деда по папиной линии), к сожалению, я не пообщалась. Он был военнообязанным с 1937 года и дошел до Одессы в 1944 году, где получил сильное ранение. По рассказам бабушки, сильно обгорел, а потом долго лежал в госпитале. Был старшим лейтенантом, командиром разведроты».

«Спустя годы я понимаю, что если бы могла с ними сейчас пообщаться, то точно не стала спрашивать о войне, потому что они хотели забыть эти ужасы, но к сожалению не могли. Я бы смотрела на них как на живое чудо. Обняла, расцеловала и просто сказала Спасибо!»

Юля Паршута, актриса, певица

«Моя бабушка по папиной линии Надежда Аверьяновна Коваценко ушла на фронт в 21 год. Она ездила на ГАЗ-АА, известная «полуторка». Она много раз вспоминала, что во время боев в Венгрии у города Дебрецен на их автоколонну налетели немецкие «мессеры». Люди выпрыгивали из машин и прятались в придорожных кюветах и оврагах. А когда немцы улетели, то от бабушкино грузовика почти ничего не осталось. Машину сбросили в кювет, а она, видя это, стояла на дороге и плакала.

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О победе бабушка узнала, находясь в деревне под Брно. Когда раздались выстрелы и все подумали, что начался новый обстрел… Но это были залпы в честь победы!»

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«Кроме бабушки, в моей семье воевал дедушка Паршута Константин Васильевич. Это папа моего папы, он служил в 65-м отдельном автотранспортном полку Ставки Верховного Главнокомандования на 1-м Белорусском фронте. При форсировании Одера подгонял понтоны под бомбежками. Дошел до Берлина и расписался на стене Рейхстага. Когда-нибудь я обязательно найду его подпись».

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«Еще войну прошли два моих двоюродных дедушки. Григорий Аверьянович Коваценко погиб в плену в Бухенвальде. Об этом его родители узнали только после войны. А его брат — Коваценко Дмитрий Аверьянович — всю войну прошел санинструктором. Был при взятии Кенинсберга. Сам он вспоминал, что целых четыре раза оказывался на грани гибели. Однажды немцы разгромили армию в Крыму и прижали батальон к берегу, дед Митя, чтобы не сдаться в плен, сам переплыл Керченский пролив. Лишь единицы из батальона смогли выбраться и остаться в живых».

Влад Соколовский, певец

«В этот майский день я вспоминаю истории наших предков и испытываю огромную благодарность за мирное небо над головой. Какими бы тяжелыми не были наши дни, какими бы невыносимыми не казались обстоятельства, стоит помнить, что нет ничего хуже войны. В военные годы мужчины из моей семьи отправлялись на фронт. Кто-то вернулся, а кому-то было суждено остаться на поле битвы. Как говорят мои старшие, тех, кто выжил, вела и спасала вера и любовь к своим близким. Отличный тому пример — мой прадедушка, Петр Григорьевич Соколовский. Он был участником трех войн: Гражданской, Великой Отечественной и Советско-японской. В мирное время работал строителем, воспитывал четырех сыновей и очень любил петь. К 1941 году он уже прошел через две войны, получил ранения и сильные повреждения пальцев рук. Когда по стране разнеслось известие о нападении фашистской Германии, многие говорили ему, что он не сможет спокойно стрелять, бросать гранаты… но несмотря на это, он пошел добровольцем на фронт. Люди не понимали, что спасало его: удача, военный опыт, или что-то еще. Сам же прадедушка говорил, что его спасали только мысли о Вере — его жене, с которой они прожили к тому времени уже 20 лет. Прадедушка всегда был бойцом с великой силой духа и я по-настоящему восхищаюсь им, его мужеством и стойким характером».

Во второй части о своих ветеранах расскажут Инна Маликова, Ольга Бузова, Виктория Макарская и Алексей Воробьев.

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