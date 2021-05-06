«Татьяна Анатольевна как бабушка»: Ягудин с семьей навестили Тарасову

5 мая известная фигуристка Татьяна Тотьмянина выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена вместе со своим мужем Алексеем Ягудиным и их двумя дочками Лизой и Мишель в гостях у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Позже супруг спортсменки выложил аналогичный снимок на своей страницы. Оба поблагодарили именитую наставницу за гостеприимство.

«Теплое домашнее фото», «Ах, какой семейный портрет!», «Татьяна Анатольевна как бабушка», «Какая она красивая без макияжа», «Здоровья вам и удачи. Берегите Татьяну Анатольевну», — такие комментарии оставили по фото подписчики фигуристов.

Многие отметили, что Тарасова выглядит лучше, чем в телетрансляциях ледовых шоу. Однако поклонники заметили и то, что 74-летняя женщина сидит на инвалидном кресле. Вид у нее утомленный, но все же счастливый. Добавим, что с недавних пор тренер практически перестала появляться на людях, и многие фанаты фигурного катания обеспокоены ее состоянием.

Известно, что собственных детей у Тарасовой нет, но, похоже, что одна дома легенда спорта не останется. По крайней мере, пока есть семья Ягудиных, которая навещает знаменитую наставницу.

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