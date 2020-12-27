«Берегите себя»: поклонники молятся за здоровье Татьяны Тарасовой

У прославленного тренера, воспитавшей не одного олимпийского чемпиона, Татьяны Тарасовой огромная армия поклонников. Сейчас они встревожены новостями о болезни своего кумира.

Накануне в программе Первого канала «На дачу!» с Наташей Барбье Татьяна Тарасова призналась, что она не ходячая, и потому попросила специалистов превратить в спальню теплую веранду ее загородного дома. Тренер добавила, что у нее очень болят ноги и спина, и ей трудно подниматься на второй этаж дачи.

После эфира поклонники Татьяны Анатольевны стали писать ей ободряющие комментарии в соцсети с пожеланиями здоровья.

«Скорейшего выздоровления, мы вас все любим!», «Здоровья! Вы просто красавица, берегите себя. Долгих лет», «Будьте здоровы, Татьяна Анатольевна, мы вас очень любим и уважаем», «Будьте здоровы. Это главное в нашей жизни», — высказываются фанаты Тарасовой.

Напомним, что о проблемах со здоровьем прославленного тренера стало известно во время съемок одной из программ шоу «Ледниковый период». Именно там Татьяну Тарасову впервые увидели, передвигающейся в инвалидной коляске.

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Затем Татьяна Анатольевна подтвердила информацию о болезни, объявив в Instsgram, что пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, где должна была присутствовать в качестве комментатора.

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