Принц Чарльз последним из королевской семьи поздравил Арчи

Арчи Харрисону — сыну Меган Маркл и принца Гарри — 6 мая исполнилось два года. Малыша поздравили все члены королевской семьи. По традиции они это делают посредством публикаций в социальных сетях. Не остался в стороне и дедушка, принц Чарльз. Правда, он оказался самым последним из монархов, кто опубликовал поздравление в своем Instagram. А вот фото будущий король Великобритании выбрал весьма интересное. На кадре он позировала вместе с Гарри и внуком. Мамы малыша, Меган Маркл, на фото не было.

«С днем рождения, Арчи, которому сегодня исполняется два года», — гласит подпись.

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Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри готовятся стать родителями во второй раз. Они ждут появления на свет дочери уже в начале лета.

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