Из-за интервью: принц Чарльз все еще злится на Меган Маркл и принца Гарри

В начале марта принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри. Во время практически двухчасовой беседы герцоги Сассекские сделали много заявлений, в числе которых были и весьма громкие. Так, пара обвинила дворец в расизме, Меган рассказала, что Кейт Миддлтон заставляла ее плакать перед свадьбой, а все представители королевской семьи боялись, что у Арчи будет темный цвет кожи.

Буквально через месяц после выхода в эфир откровений Сассекских, Гарри отправился в Лондон на похороны деда, принца Филиппа. Британские СМИ писали, что в то время ему удалось поговорить с бабушкой и братом, а отцу он написал письмо.

«Чарльз все еще злится из-за того, что Гарри бросил тень на него и королевскую семью в большом интервью», — цитирует инсайдера US Weekly.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри лично поздравили герцогов Кембриджских 29 апреля Кейт и Уильям отметили десятилетие совместной жизни.

Напомним, что сразу после похорон Гарри поспешил вернуться в США к беременной Меган и сыну. Однако на днях стало известно, что принц жалеет о своем переезде за океан.

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