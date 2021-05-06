Будни будущей мамочки: Арзамасова в платье для беременных подчеркнула изменения в фигуре

26-летняя Лиза Арзамасова готовится в первый раз стать мамой. У мужа актрисы постановщика ледовых шоу есть старший сын — 17-летний Мартин. Юноша уже знает о том, что скоро у него появится долгожданный братик или сестренка. Несмотря на то, что новость о беременности звезды «Папиных дочек» для многих стала неожиданной, фигурист Алексей Ягудин сразу после свадьбы молодоженов, уточнил, что следующей остановкой после ЗАГСа у Лизы с мужем должен стать именно роддом. Олимпийский чемпион как в воду глядел. Затягивать с родительством пара не стала.

В Stories Елизавета поделилась свежими кадрами, на одном из которых актриса позировала в небесно-голубом платье для будущих мамочек. Даже такой свободный наряд не смог скрыть округлившийся животик возлюбленной постановщика ледовых мюзиклов.

На фото с мамой Юлией актриса и вовсе прикрыла животик тренчем оверсайз. Но на пуговицы пальто застегивать не стала — видимо так, Арзамасовой куда удобнее и комфортнее.

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