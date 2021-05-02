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Меган Маркл и принц Гарри лично поздравили герцогов Кембриджских

29 апреля Кейт и Уильям отметили десятилетие совместной жизни.

Меган Маркл и принц Гарри лично поздравили герцогов Кембриджских
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятую годовщину семейной жизни. Они стали супругами 29 апреля 2011 года. В тот же день королева Елизавета II даровала им титул герцогов Кембриджских. С личным праздником семейную пару поздравили все члены королевской семьи и миллионы фанатов. Не остались в стороне Меган Маркл и принц Гарри.

People пишет, что герцоги Сассекские в частном порядке поздравили Кейт и Уильяма с особой датой.

Напомним, что Гарри и Уильям виделись совсем недавно, в середине апреля, на похоронах деда, принца Филиппа. Сразу после прощания Гарри поспешил улететь в США, где его ждали сын и беременная жена.

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