Меган Маркл и принц Гарри лично поздравили герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятую годовщину семейной жизни. Они стали супругами 29 апреля 2011 года. В тот же день королева Елизавета II даровала им титул герцогов Кембриджских. С личным праздником семейную пару поздравили все члены королевской семьи и миллионы фанатов. Не остались в стороне Меган Маркл и принц Гарри.

People пишет, что герцоги Сассекские в частном порядке поздравили Кейт и Уильяма с особой датой.

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Напомним, что Гарри и Уильям виделись совсем недавно, в середине апреля, на похоронах деда, принца Филиппа. Сразу после прощания Гарри поспешил улететь в США, где его ждали сын и беременная жена.

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