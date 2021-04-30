«Беременная, что ли?»: Ксения Бородина в черных трусиках с высокой посадкой удивила поклонников фигурой

Жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — продолжает хвастаться фотографиями из солнечного Дубая. На этот раз ее выбор пал на снимок в двухцветном раздельном купальнике. Однако не всем поклонникам Ксении понравился пляжный костюм знаменитости, точнее — ее фигура в нем.

Мама двоих девочек опубликовала на своей страничке фото в полный рост. Бородина надела лифчик ярко-салатового цвета и черные трусики с высокой посадкой. Именно они заставили некоторых фанатов Ксении усомниться в том, что телеведущая пока не планирует детей. Также недоброжелатели обвинили знаменитость в использовании фотошопа:

«Беременная, что ли?», «Нужно работать над собой», «Ну да, научилась вытягивать себя, ноги появились! Вау! Подросла…», «Ее рост 165 сантиметров, а ноги вытянуты на 185».

Однако Ксения не обратила внимания на хейтеров. Бородина заявила, что в последнее время она по-настоящему нравится себе сама.

«Изъяны есть у каждого человека, никто не идеален ни душой, ни телом, но научитесь любить себя. Я много работала над собой, и много еще работы предстоит, чтобы нравиться себе, но я сейчас пришла к тому, что кайфую от себя, хоть много раз ругала себя и совсем не принимала», — резюмировала Ксения.

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