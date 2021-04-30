«Как будто перекосило»: фанаты в пух и прах разнесли Бородину в прозрачной мини-юбке

Ксения Бородина нарвалась на хейт вслед за Верой Брежневой. Если экс-солистку группы «ВИА Гра»критиковали за то, что она якобы забыла надеть брюки под ультракороткую тунику, то ведущей проекта «Дом-2» досталось за неудачное фото. Поклонники не упустили из виду, что тело Ксюши на снимке выглядело не пропорциональным, в частности, на общем плане выделялась голова.

К тому же Бородина примерила излишне сексуальный наряд, позировав в полупрозрачной лимонной юбке и салатовом топе-бандо. Среди фанатов теледивы нашлись и те, кто посоветовал Ксюше одеться: все-таки на улице прохладно.

«Юбка-то насквозь просвечивает», «Как будто голова к телу приставлена!! Фото из серии «показалось», «Вы очень красивая! Но это фото неудачное, как будто перекосило», «Очень неудачное фото», «Голова больше туловища», «Совсем не пропорционально», «Оденься, сегодня не тот день для таких радостей», — написали фолловеры.

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