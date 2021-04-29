Эксклюзивный аромат, цветок и традиция невест: факты о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям дали друг другу клятвы в любви и верности десять лет назад. За свадебной церемонией наблюдали порядка двух миллиардов человек во всем мире, а казна Лондона пополнилась на миллиард долларов благодаря реализованной сувенирной продукции и туристам, которые своими глазами хотели увидеть церемонию.

HuffPost приводит несколько интересных фактов о свадьбе герцогов Кембриджских. Кстати, этот титул Елизавета II пожаловала им в день бракосочетания.

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У Кейт Миддлтон был эксклюзивный аромат. Парфюм «Свадебный букет герцогини» был создан специально к свадьбе парфюмерным Домом Floris London в единственном экземпляре. В букет невесты, который состоял из ландышей, гиацинтов и плюща, Кейт добавила цветок, который называется «милый Уильям». Также Миддлтон придерживалась традиции невест — надеть что-то новое, что-то старое и что-то голубое, а также взятое взаймы. Позже стало известно, что новыми были бриллиантовые серьги, старым — кружева на лифе платья, голубой была лента, которую вшили в подкладку платья, а взаймы была взята тиара Cartier.

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