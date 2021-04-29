10 лет вместе: в годовщину свадьбы Кейт Миддлтон в шифоновой блузе позировала с мужем

Более двух миллиардов человек со всего мира прильнули к экранам телевизоров 29 апреля 2011 года, чтобы своими глазами увидеть свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Их история любви началась задолго до этого дня. Молодые люди познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, а в 2003 году Кейт стала одной из приглашенных на 21-й день рождения принца. Пара расставалась в апреле 2007-го, но ненадолго. Уже летом того же года СМИ сообщили о возобновлении романа, а в ноябре 2010-го — о помолвке. В день свадьбы Елизавета II пожаловала им титул герцога и герцогини Кембриджских.

По случаю десятилетия совместной жизни в официальном аккаунте семьи в Instagram появились совместные фото пары. На кадрах Кейт позировала в шифоновой блузе голубого оттенка с цветочным принтом и белой юбке с васильками.

Добавим, что Кейт и Уильямо воспитывают троих детей. Старшему, принцу Джорджу, летом исполнится восемь лет. Принцесса Шарлотта отметит свое шестилетие в начале мая. А несколько дней назад три года исполнилось принцу Луи.

Смотрите также: