«Все слезы и мечты»: Бергюзар Корель предстала на редком фото в объятиях Халита Эргенча

Со своим будущим мужем Бергюзар Корель познакомилась на съемках турецкого сериала «1001 ночь». Актеры сыграли влюбленных, вскоре это яркое чувство возникло между ними и в реальной жизни. Халит Эргенч даже ушел из семьи ради новой избранницы. Пара вместе уже больше одиннадцати лет. У них двое сыновей: Али и Хан. Большую популярность в России и по всему миру Халиту Эргенчу принесла роль в сериале «Великолепный век». Он сыграл султана Сулеймана. А его жена получила лишь эпизодическую роль. Так что за съемками она наблюдала в основном со стороны.

По словам Халита, его возлюбленной было сложно принять те сцены, когда он целовал и обнимал Мерьем Узерли — она сыграла хасеки Хюррем султан. Эргенч дал понять, что жена его отчаянно ревновала и даже плакала из-за таких моментов, когда он представал вместе с Мерьем.

На одной из фанатских страничек Бергюзар Корель появилось ее памятное фото, которое она ранее сама публиковала в личном профиле. В кадре аткриса позировала в объятиях мужа — улыбающаяся и счастливая.

«Мой дорогой возлюбленный… Все дни, что я провожу с тобой наполнены счастьем! Все слезы, наши мечты, надежды, страхи и боль — переживаем вдвоем. Я живу ради тебя… Пусть Господь позволит нам и дальше быть вместе, с нашими детьми в счастье и здравии еще много-много лет», — отметила Бергюзар.

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