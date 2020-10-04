Бергюзар Корель в комбинезоне из выцветшей джинсы накрыла стол у бассейна для Халита Эргенча

Жена Халита Эргенча слывет радушной хозяйкой. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» любит принимать гостей. Так, Бергюзар Корель показала, какой стол она нарыла на террасе у бассейна для своего возлюбленного и тех счастливчиков, которых супруги пригласили на ужин. Судя по количеству тарелок, в загородный особняк Эргенча должны были приехать как минимум четыре гостя.
Актриса постаралась на славу, стол в буквальном смысле был заставлен разными блюдами и закусками. Да так, что не было свободного места. Бергюзар заранее подала к угощению чай, позаботившись о том, чтобы гости ни в чем не нуждались и чувствовали себя в их доме максимально комфортно.
В кадре Бергюзар предстала в джинсовом комбинезоне из выцветшей джинсы, образ актрисы дополнила белая футболка и короткая стрижка. Подстриженные локоны возлюбленная Халита Эргенча уложила в мелкие кудри, добавив прическе объема.
«Всегда улыбчивая, сразу видно, что женщина счастлива рядом со своим мужем», «Какая хозяюшка, стол просто шикарный», «А кто в гостях-то?!», «Повезло же Халиту с женой, мастерица на все руки», «Супер, тоже захотелось отведать таких угощений», «Круто, наверное вам очень весело», «Прямо-таки прием, по-королевски», «Ух, какой стол накрыли, деликатесы на любой вкус», — отметили поклонники актрисы.